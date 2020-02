Juric: ”Salcedo sta crescendo ma serve ancora tempo. Dimarco? Parte svantaggiato qui”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, nella conferenza stampa che si è tenuta quest’oggi alla vigilia della partita contro l’Udinese, si è soffermato a parlare con particolare attenzione su Eddie Salcedo e Federico Dimarco, in prestito dall’Inter.

Ecco le sue parole: “Salcedo sta crescendo, non è al massimo ma comincio a vederlo come prima. Lo porto a Udine, anche se non è ancora nei miei pensieri. Dimarco? Penso che finora Faraoni e Lazovic abbiano avuto un rendimento altissimo, lui e Adjapong sono svantaggiati. Mi spiace per loro. Se ci sarà un calo questi due ragazzi dovranno farsi trovare pronti”.

