Juve, Buffon “shock”: “Per colpa del Trap ho tifato Inter!”

Gigi Buffon, storico portiere della Juventus e della nazionale azzurra, ha rivelato, durante una videochat su JuveTv, alcuni aneddoti sulla propria vita e su come sta vivendo la quarantena forzata. Buffon ha però anche sganciato una piccola “bomba” scomoda sui propri primi passi nel mondo del calcio. Ha infatti dichiarato: “Da piccolo, per la precisione dai 4 ai 7 anni, ho sempre tifato moltissimo per la Juve, i miei zii erano sfegatati e io ero spesso da loro in inverno. Poi però, quando il Trap è andato all’Inter, ho iniziato a simpatizzare per i nerazzurri. Ero innamorato del personaggio che era Trapattoni, i suoi atteggiamenti, i fischi e tutto il resto”.

“Poi, quando ha lasciato Milano, mi è passata e ho iniziato a seguire il calcio di provincia, Como, Pescara, Avellino, fino ad arrivare a simpatizzare per il Genoa. Credo siano molto importanti le figure in cui ti imbatti da bambino, quelle che ti colpiscono e di cui ti appassioni. Il Trap mi ha folgorato ed è anche a causa sua se dopo 4 o 5 anni da tifoso sfegatato della Juve finii per fare tutto questo giro di squadre”, ha poi concluso.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!