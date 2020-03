UFFICIALE – Juventus-Inter, confermata la precedente designazione arbitrale: fischietto in mano a Guida

Come comunicato ufficialmente dalla Lega Calcio nel corso della giornata, il recupero di Juve–Inter avrà luogo domenica sera alle 20.45 in un Allianz Stadium rigorosamente a porte chiuse. Preso atto della decisione della Lega, l’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato il team arbitrale a cui sarà affidata la partita, confermando la squadra scelta settimana scorsa prima dell’annuncio del rinvio delle partite. Fischietto dunque in mano a Marco Guida, che arbitrerà una partita dei nerazzurri per la prima volta nella stagione.

A supportarlo come assistenti di linea ci saranno Filippo Meli e Luca Carboni, mentre Fabio Maresca ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Il VAR verrà invece affidato a Paolo Mazzoleni, a cui farà da assistente Giacomo Paganessi.

