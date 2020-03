Juve-Inter il 9 marzo, nerazzurri furiosi: Marotta prova ad opporsi, il motivo è… Conte

Nel consiglio straordinario di Lega tenuto ieri tra Paolo Dal Pino, Giovanni Malagò e, in conference call, Beppe Marotta e Claudio Lotito, è emersa la possibile soluzione all’impasse in cui la stessa Lega Calcio si è infilata con i continui rinvii delle partite di Serie A. La soluzione sarebbe la seguente: recuperare le partite rinviate domenica il prossimo weekend, con Juventus-Inter in programma lunedì 9 alle ore 20.45. Quelle rinviate la scorsa settimana, invece, posizionarle il famoso 13 maggio (con Inter-Sampdoria che rimarrebbe ‘nel limbo’…).

Il retroscena riportato dal Corriere della Sera, però, racconta di un Beppe Marotta tutt’altro che contento di questa soluzione. L’ad interista, infatti, avrebbe provato ad opporsi, conscio di un Antonio Conte non d’accordo all’idea di giocare tre partite determinanti (ritorno di Coppa Italia col Napoli, Juventus ed andata degli ottavi di Europa League con il Getafe) in soli sette giorni. La decisione non è ancora ufficiale, ma tutto fa pensare che lo possa diventare nel giro di qualche ora.

