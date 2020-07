Juve-Inter, il gap è ancora… contro le piccole. Il confronto ai punti è evidente

Nel day-after la dolorosa – e deludente – sconfitta dell’Inter contro il Bologna, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha paragonato il percorso fatto fin qui dai nerazzurri di Conte e dalla Juventus di Sarri, distanti ora ben 11 punti in classifica. Dall’analisi della stagione, si nota come la prima, evidente differenza sia negli scontri diretti, entrambi vinti dalla Juventus e, a livello di prestazione, meritati ampiamente.

Un’altra interessante osservazione che si può fare, però, riguarda la distribuzione dei punti ottenuti contro le altre squadre. Se quelli ottenuti contro le prime 9 in classifica sono quasi pari (25 a 28 per i nerazzurri), infatti, la differenza più netta si riscontra in quelli contro le ultime 9: 44 per i bianconeri, 36 per i nerazzurri. Segno che, come spesso accade, l’Inter paga dazio troppo spesso contro le piccole.

