Verso Juve-Inter, Paganin: “I bianconeri proveranno a fare la partita, ma giocare senza tifosi è penalizzante”

La Lega Calcio ha finalmente ufficializzato la data di recupero di Juve–Inter, per un derby d’Italia che si svolgerà dunque domenica sera in una surreale ma necessaria condizione di porte chiuse in ottemperanza alle misure di sicurezza adottate per contenere la diffusione del nuovo-coronavirus. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’opinionista ed ex giocatore nerazzurro Massimo Paganin si è espresso così in merito alla partita:

“Il fatto che non si siano disputate tante partite ha tolto la fluidità di manovra. La Juve è ancora alla ricerca di quello che vuole Maurizio Sarri e l’Inter non è la squadra con la quale trovare certe cose. La Juve proverà ad imporre il proprio gioco, ma giocare senza tifosi può essere penalizzante. Sono due squadre alla ricerca di una crescita. Sarà un passaggio importante della stagione”.

