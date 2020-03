Juve-Inter, Sissoko senza filtri: “Questo Coronavirus è una m***a! Si pensi prima alla salute”

“C’è tanta preoccupazione in Italia e in tutto il mondo, questo virus è proprio una m****. Le persone devono capire che questa non è una situazione facile, mi auguro venga trovata al più presto una soluzione. Le partite che vengono rinviate possono essere recuperate, in questo momento bisogna pensare prima alla salute e poi a tutto il resto”. Sono state queste, ai microfoni di Tuttojuve.com, le parole pronunciate da Momo Sissoko, ex centrocampista bianconero.

Ancora non si sa quale sarà l’esito della gara, rimandata domenica a data da destinarsi (il 13 maggio era una data formale). Nelle ultime ore è emersa la possibilità di giocarla il 9 marzo a porte aperte, ipotesi che verrà discussa nei prossimi giorni.

