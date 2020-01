Juventus a rischio per Brozovic: l’infortunio del croato è più serio del previsto

Brutte notizie in arrivo per l’Inter da parte di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato da Goal.com, il centrocampista croato rischia di saltare il match di campionato contro la Juventus, previsto per i primi giorni di marzo.

Distorsione della caviglia con probabile interessamento dei legamenti: questa la diagnosi post Lecce tracciata dal portale che riporta un possibile stop che oscilla tra i 20 ed i 40 giorni. Costretto agli straordinari il croato per vestire la maglia interista nella sfida scudetto contro la Juventus, in programma all’Allianz il 1 marzo. Il tutto in attesa delle comunicazioni ufficiali del club interista, previste per la giornata di oggi.

