CdS – La Juventus fa sul serio per Emerson Palmieri: proposto uno scambio al Chelsea

I duelli di mercato tra Inter e Juventus sembrano essere destinati a non finire mai: prima Tonali, poi Chiesa ed ora Emerson Palmieri. Se sui primi due si valutano offerte legate a consistenti esborsi economici, per il terzo c’è la possibilità di inserire delle contropartite per strapparlo al Chelsea. A tal proposito, come riporta il Corriere dello Sport, i bianconeri stanno cercando delle soluzioni.

La squadra allenata da Frank Lampard chiede 40 milioni per il cartellino dell’italo-brasiliano: tanti, forse troppi per l’ex Roma. Per questo motivo, la dirigenza bianconera ha proposto ai Blues uno scambio (con eventuale conguaglio economico a favore dei londinesi) con Mattia De Sciglio, entrato nell’ultimo periodo nei radar di mercato di PSG e Barcellona.

Il Chelsea, al momento, avrebbe rifiutato, rilanciando con un’altra proposta: Lampard vorrebbe con sé Alex Sandro, che però Sarri stima notevolmente. La Juventus sarà disposta a sacrificare il suo numero 12 per Emerson Palmieri?

