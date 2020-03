Juventus-Inter, difficile il recupero mercoledì: spunta una nuova proposta. Ecco cosa prevede

Giuseppe Marotta, in Consiglio, la richiesta l’ha lanciata: una richiesta normale, ma che ora suona perentoria nei confronti di una Lega Serie A che – presa dalla frenesia decisionale – nell’ultimo fine settimana è passata per decidere troppo e, infine, non decidere nulla. Ma l’amministratore delegato dell’Inter ha chiesto che vengano formulate due o tre proposte circa i recuperi della miriade di partite rinviate nell’emergenza coronavirus, e una di queste potrebbe essere quella di cui Sport Mediaset, nella sua edizione online, dà conto. E si può riassumere come segue.

L’idea sarebbe quella di recuperare le partite di questo weekend nelle giornata di sabato 7 e domenica 8 marzo: con Juventus-Inter che sarebbe posticipata alla data strategica – e tra poco vedremo perché – della sera di lunedì 9 marzo. Fosse questa la strada per la quale, mercoledì prossimo, l’Assemblea di Serie A dovesse decidere di optare, la ventisettesima giornata – cioè quella che, ad oggi, è in programma per il prossimo weekend – verrebbe rinviata al 13 maggio, data per la quale, sempre ad oggi, risultano rinviate le partite di questo weekend.

In questo tetris, ad alimentare più di tutte il dibattito è proprio la data di Juventus-Inter: una data strategica, dicevamo, perché il 9 marzo – verosimilmente – potrebbero decadere tutte le limitazioni circa il coronavirus, e questo dovrebbe portare ad una partita disputata in un Allianz Stadium pieno e con entrambe le tifoserie: questo per evitare problemi alla Juventus squadra (che, altrimenti, sarebbe costretta a giocare senza pubblico) e alla Juventus società (che, altrimenti, avrebbe avuto il grattacapo dei rimborsi e delle controversie che avrebbero generato). E poi, certo, c’è lo spot al calcio italiano nel mondo: uno dei motivi ufficiali del rinvio.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!