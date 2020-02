Juventus-Inter – A Torino la vittoria manca dal 2012, ma ora il fattore campo…

Era l’11^ giornata della stagione 2012-2013: ecco l’ultima imposizione esterna da parte dell’Inter sul campo della Juventus. Dopo 49 risultati utili consecutivi all’Allianz Stadium – all’epoca Juventus Stadium – furono i nerazzurri guidati da Andrea Stramaccioni a rompere l’imbattibilità bianconera al termine di una partita emozionante: prima il vantaggio a firma di Arturo Vidal – viziato da un’incredibile posizione di fuorigioco – poi la rimonta dell’Inter grazie alla doppietta di Diego Milito ed il sigillo finale di Rodrigo Palacio. Un secondo tempo stellare, che tutti i tifosi nerazzurri hanno ancora davanti agli occhi.

Da allora cinque sconfitte e due pareggi tra Serie A e Coppa Italia su un campo diventato in questi anni un fortino e contro una squadra che sta dominando in lungo ed in largo in Italia. Quest’anno però la musica sembra decisamente cambiata: l’Inter di Antonio Conte – allenatore della Juventus ai tempi dell’ultima vittoria a Torino – ha una faccia ed anche una consapevolezza diversa rispetto agli scorsi anni. Tutt’altra situazione vivono i bianconeri che – nonostante il primato in classifica – non convincono dopo l’arrivo di Maurizio Sarri al posto di Massimiliano Allegri. La partita di domenica sera ha – finalmente – il sapore della sfida scudetto, emozioni che i tifosi interisti non provavano da molto tempo ma soprattutto sarà l’occasione per Lukaku e compagni di vendicare la sconfitta del 6 ottobre scorso a San Siro.

La Juventus domenica non potrà contare sul pubblico amico a causa dell’emergenza Coronavirus scoppiata in Italia, tifosi che hanno aiutato la squadra a costruire le proprie vittorie ed il dominio in Serie A. I numeri allo Stadium sono impressionanti ed ecco perché l’Inter avrà ancora di più il dovere di provarci. La sconfitta di due settimane fa contro la Lazio deve essere catalogata solo come un incidente di percorso: con tre punti la lotta scudetto si farebbe più aperta che mai.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!