Juventus-Inter, Altafini: “Inter straordinaria. Lotta scudetto? La Lazio gioca meglio”

Manca sempre meno all’attesissimo derby d’Italia tra Juventus e Inter, posticipo della 26° giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20:45. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante della Juventus Josè Altafini ha detto la sua sul match: “L’Inter è una squadra straordinaria se guardiamo ai giocatori. Hanno fame di vincere, come la Lazio. La Juve non dico che sia sazia, però… Per me la Lazio è la squadra tra quelle di testa che gioca meglio, è tranquilla, non c’è nervosismo“.

