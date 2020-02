Sky – Juventus-Inter, Bastoni o Godin in difesa? Spunta D’Ambrosio come terza opzione

Il suo recupero in difesa, per via della grande duttilità ricoperta nel 3-5-2 nerazzurro, era molto atteso da Antonio Conte che sin dall’inizio della stagione lo ha spesso impiegato in più ruoli con grandissima fiducia. Stiamo parlando di Danilo D’Ambrosio, uno di quei calciatori che fa parte del gruppo storico dell’Inter che quando è stato chiamato in causa sin qui ha sempre mostrato con grande umiltà ed attaccamento alla maglia di poter essere più che affidabile.

Dopo averlo impiegato nel doppio impegno contro il Ludogorets in Europa League, Conte – stando alle ultime di formazione di Sky Sport – starebbe pensando di lanciarlo in campo anche a Torino contro la Juventus. Non nel ruolo di esterno di centrocampo, bensì come terzo di difesa. Pertanto, nel ballottaggio tra Godin e Bastoni, ad avere la meglio potrebbe essere proprio D’Ambrosio, calciatore per caratteristiche sicuramente più offensivo rispetto agli altri compagni, che proprio ieri sera ha fatto vedere di saper accompagnare le azioni offensive come pochi all’interno della rosa dei difensori. Che sia lui la mossa vincente per sfatare il tabù bianconero?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!