Juventus-Inter, Beccalossi: “Il gol di Ramsey ha chiuso la gara. Inter come la Juve? Forse manca ancora qualcosa”

Non che sia mai stata – per intero – una grande partita, quella dell’Inter, nel deserto dell’Allianz Stadium. Però, ecco, nella seconda parte del primo tempo e sino ai primi secondi del secondo c’era come la sensazione che – dall’arena torinese – potesse uscire qualsiasi risultato. Invece, poi, ecco il gol di Ramsey: e da lì non è stata più Inter. E l’ex calciatore nerazzurro, Evaristo Beccalossi, intervenuto negli studi di Rete 4 durante la puntata di questa sera di Pressing, ha riassunto proprio così la gara della serata.

“Non è più riuscita a rientrare in partita – ha detto Beccalossi – Fino al primo tempo era una partita equilibrata rispetto al passato, te la sei giocata alla pari. Aver subito quel gol e poi la rasoiata di Dybala ha chiuso la gara, però è anche vero che la Juventus è la squadra più forte. Forse all’Inter manca ancora qualcosa per essere al livello della Juve”.

