Juventus-Inter, Boninsegna (Inter TV): “All’inizio temevo l’addio di Icardi, oggi devo ricredermi! Lukaku è super”

Intervistato dai microfoni di Inter TV, Roberto Boninsegna si è soffermato in particolar modo sulla figura di Romelu Lukaku, centravanti che, sia ideologicamente che tatticamente, è arrivato in estate per sostituire Mauro Icardi. E proprio l’addio dell’argentino, in vista della stagione nerazzurra, poteva creare qualche malumore: ecco le parole dell’ex attaccante.

“La Juve come leader ha Ronaldo, l’Inter ha Lukaku che sta facendo bene in coppia con Lautaro. Io ero un po’ titubante all’inizio, perché privarsi di uno come Icardi non era semplice. Ora però devo ricredermi, quei due hanno delle caratteristiche che si completano”, ha dichiarato.

