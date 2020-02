Juventus-Inter in chiaro? C’è l’apertura di Sky per la diretta su TV8

Con ogni probabilità, il match tra Juventus e Inter di domenica sera all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmesso in chiaro da Sky tramite il canale gratuito TV8. Accolta la richiesta trapelata nelle ultime ore, dal momento che la gara verrà giocata a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Un gesto solidale da parte della nota piattaforma televisiva che consentirà a tutti i tifosi italiani di seguire gratuitamente il derby d’Italia in diretta.

Questa la nota rimbalzata sull’Ansa: “Vista l’eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una ‘finestra in chiaro’ trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla. In una situazione così unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità da sempre ci guida in questa direzione”.

