TS – Juventus-Inter, Chiellini recupera dall’affaticamento: chance dal 1′

A causa dell’affaticamento muscolare accusato in allenamento ad inizio settimana da Giorgio Chiellini, qualora ieri sera si fosse giocato il match di Coppa Italia tra Juventus e Milan, il difensore e capitano bianconero avrebbe certamente riposato per via delle sue condizioni fisiche. In vista di domenica sera, quando all’Allianz Stadium farà visita l’Inter dell’ex Antonio Conte, il centrale toscano potrebbe invece tornare a disposizione e partire addirittura dal primo minuto.

Come riferito da Tuttosport nell’edicola di questa mattina, con il rientro di Chiellini si assisterà al ballottaggio tra Bonucci e de Ligt, con l’olandese al momento leggermente favorito. A centrocampo potrebbe riposare Pjanic per via di un momento non particolarmente brillante, con Ramsey rilanciato dall’inizio. Nessun dubbio, infine, su Cristiano Ronaldo: dopo aver raggiunto martedì a Funchal mamma Dolores, colpita da ictus, e verificato che le sue condizioni erano stabili e non preoccupanti, è tornato regolarmente a disposizione del gruppo.



