Juventus-Inter, la classifica dei marcatori nel derby d’Italia: ex aequo al vertice

E’ una rivalità storica quella che divide da sempre Juventus e Inter in Italia e che tra poche ore in campo rivelerà un importante verdetto ai fini della corsa scudetto in campionato. Due società che rappresentano l’élite del calcio italiano e che da sempre negli scontri diretti hanno dato vita a partite divenute epiche. Conosciuto come derby d’Italia, negli anni, il match tra bianconeri e nerazzurri è stato puntualmente impreziosito dalla presenza dei grandissimi campioni divenuti protagonisti con entrambe le maglie.

Calciatori di livello superiore che grazie alla loro qualità hanno riscritto pagine importanti, non solo della storia dei rispettivi club, ma anche dei numerosi derby d’Italia andati in scena in tutte le competizioni. Nella composizione della classifica dei marcatori che hanno lasciato il segno in Juventus-Inter, al vertice è perfetta parità: oltre all’interista Meazza e allo juventino Sivori a quota 12 gol, c’è anche Boninsegna che ha vestito entrambe le maglie, segnando però più reti con quella nerazzurra.

Tra le leggende di entrambi i club, nella classifica vi sono poi calciatori del calibro di Altobelli, Del Piero, Baggio e Cruz, sino ad arrivare ai giorni nostri con le 4 reti di Morata e le 5 di Icardi. Quest’ultimo che contro la Juventus ha sempre avuto un feeling positivo e che in bianconero, secondo le voci di mercato, potrebbe finirci proprio tra qualche mese.

1 – Giuseppe Meazza: 12 gol (Inter)

Omar Sívori: 12 gol (Juventus)

Roberto Boninsegna: 12 gol (Inter 9; Juventus 3)

2 – Alessandro Del Piero: 10 gol (Juventus)

3 – Pietro Anastasi: 9 gol (Juventus)

4 – Benito Lorenzi: 8 gol (Inter)

Alessandro Altobelli: 8 gol (Inter)

5 – Giampiero Boniperti: 7 gol (Juventus)

Roberto Baggio: 7 gol (Juventus)

Julio Cruz: 7 gol (Inter)

6 – Sandro Mazzola: 5 gol (Inter)

Roberto Bettega: 5 gol (Juventus)

Mauro Icardi: 5 gol (Inter)

7 – Michel Platini: 4 gol (Juventus)

Christian Vieri: 4 gol (Inter)

Álvaro Morata: 4 gol (Juventus)

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!