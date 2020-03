Juventus-Inter, conferme da Barzaghi: “Si gioca domenica sera ed il calendario slitta”

Arrivano nuove conferme in merito alla decisione di far scendere in campo Juventus e Inter domenica sera, alle 20:45, allo Stadium. Dopo il velo di incertezza annunciato da Beppe Marotta ai microfoni di TMW, su Twitter il giornalista Marco Barzaghi parla di alte probabilità di vedere bianconeri e nerazzurri in campo la sera dell’8 marzo.

“Juventus-Inter si gioca domenica sera alle 20.45 e il campionato slitta avanti di una settimana”. Questo il tweet pubblicato dal giornalista, da sempre vicino alle vicende della Beneamata, in merito alle ultime novità in arrivo dalla Serie A. Calendario pronto a slittare dunque di una settimana, con il big match dello Stadium in programma domenica sera. Ancora sconosciuta, invece, la data relativa ai recuperi di Coppa Italia e soprattutto di Inter-Sampdoria.



