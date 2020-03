TS – Juventus-Inter, Conte ritrova Handanovic al top della forma

Nonostante lo scorso venerdì Samir Handanovic avesse compiuto il primo allenamento completo ad Appiano Gentile, tornando pure a parare senza il rischio di dover compromettere la frattura al mignolo ormai lasciata alle spalle, non sarebbe stato comunque semplicissimo giocare la partita ufficiale contro la Juventus, dopo oltre un mese di stop per infortunio e totale assenza di allenamento tra i pali per diverse settimane

Come sottolineato questa mattina da Tuttosport, invece, il capitano nerazzurro a questo appuntamento ci arriverà già al top della forma. Da sette giorni, infatti, il numero uno dell’Inter ha ripreso regolarmente gli allenamenti con il preparatore di fiducia Adriano Bonaiuti. Dovrà sicuramente rifare l’occhio rapidamente, visto che un conto sono gli allenamenti e uno è la partita, soprattutto per un portiere, ma questo non sembra essere oggi un grande problema.

