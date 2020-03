Juventus-Inter, Conte (Inter TV): “Non è facile adattarsi ma arriviamo bene al match. Porte chiuse? La salute prima di tutto”

Con una settimana di ritardo domani sera è finalmente tempo di derby d’Italia. L’Inter di Antonio Conte andrà a far visita alla Juventus di Maurizio Sarri all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio alle 20:45. Una partita che può significare molto in vista della lotta scudetto ed anche per la rivalità tra le due tifoserie.

Il mister Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV dato l’annullamento della classica conferenza stampa di vigilia per l’emergenza Coronavirus: “La squadra arriva sicuramente nella giusta maniera nonostante le difficoltà, perché cambiare programmi e non giocare partite non è stato semplice. Bisogna essere bravi in queste situazioni e dobbiamo adeguarci in maniera veloce, e cercare di lavorare dura e fare del meglio”.

PORTE CHIUSE – “Immaginarlo diventa difficile perché è inevitabile che il pubblico è importante quando si gioca a calcio. Gli stadi importanti e le partite così belle sono fondamentali. Siamo in un momento delicato e bisogna fare grande attenzione. La salute viene prima di tutto e dobbiamo adeguarci”.

CONDIZIONI – “Sono buone, abbiamo dovuto cambiare programmi di lavoro per il rinvio delle partite ma abbiamo lavorato ed i ragazzi sono straordinari perché c’è grande voglia e disponibilità. C’è grande voglia di alzare l’asticella e giocarci queste partite con un significato per la classifica”.

LA PARTITA – “I dettagli faranno la differenza, sappiamo di affrontare una squadra forte ed abbiamo grande rispetto. Da parte nostra c’è la voglia e l’ambizione di cercare tramite il lavoro di avvicinarci a loro”.

IMPEGNI RAVVICINATI – “Non è semplice perché è una situazione delicata. Abbiamo famiglie e quello che sta accadendo non può passare inosservato, è inevitabile che comunque tutti quanti stiamo cercando di affrontare questa situazione nel migliore dei modi. Noi dobbiamo avere un programma ben chiaro in base alla partita. Dobbiamo preparare le cose con il giusto tempo da professionisti seri. Dobbiamo riportare un po’ i giusti valori di questo sport, il calcio trasferisce valori umani e sportivi”.

DERBY D’ITALIA SCUDETTO – “Per noi è importante alzare l’asticella, noi lo possiamo fare solo attraverso il lavoro. Va dato merito di averla alzata e soprattutto aver fatto sì che queste partite abbiano poi un significato di classifica”.

SECONDA MIGLIOR DIFESA E ATTACCO MIGLIORE DELLA JUVENTUS – “Credo che sia la testimonianza del lavoro che stanno facendo i calciatori, gli sarò sempre grato per quello che stanno facendo ogni giorno. Vogliono essere competitivi. Quando ti giochi una partita così le statistiche ed i dati sono importanti”.

LUKAKU VS RONALDO – “Sono contento per Romelu perché al primo anno sta facendo molto bene. E’ l’esempio della squadra e del fatto che sta lavorando per migliorare sé stesso e la squadra. Sono contento per lui ma dietro c’è una squadra che lo sta supportando”.

GETAFE – “Una partita ostica, combattuta, è la rivelazione del calcio spagnolo. Ha cattiveria, è solida e ha un allenatore molto bravo. Dobbiamo essere bravi e sappiamo di affrontare la partita di andata a porte chiuse. Affrontiamo una squadra che sta facendo benissimo in Spagna”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!