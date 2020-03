Juventus-Inter, Conte schiera un centrocampo con più corsa per mettere in crisi i bianconeri

Nonostante l’emergenza coronavirus, questa sera Juventus ed Inter scenderanno in campo per la sfida scudetto più difficile di sempre, in particolar modo perché sarà a porte chiuse. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter è pronta a schierare un centrocampo con più corsa e meno qualità per mettere in crisi la mediana di Maurizio Sarri.

Non ci sarà Stefano Sensi, infortunato, ma Conte ha deciso di rinunciare anche ad Eriksen, che non si è ancora adattato al meglio al 3-5-2. Preferisce puntare su Vecino e Barella, titolari anche contro la Lazio, e che sono tra i primi dieci calciatori che corrono di più. Accanto a loro ci sarà Marcelo Brozovic che è il primo tra i corridori della Serie A con 12,5 chilometri percorsi a partita.

Il centrocampo sarà completato con Candreva e Young: il primo dovrà cercare, insieme a Skriniar, di arginare Cristiano Ronaldo, mentre l’inglese sogna di segnare anche contro i bianconeri.

