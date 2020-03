LIVE Juventus-Inter: segui la diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con 2.189 tifosi nerazzurri!

In una giornata particolarmente travagliata, in cui si è rischiato ancora una volta il rinvio dell’intero turno, alla fine si è deciso di portare a termine tutti i match per poi valutare la sospensione del campionato fino al 3 aprile nel corso del Consiglio straordinario che si terrà in Lega il prossimo martedì. Così questa sera, in un clima ovviamente diverso da quanto ci si poteva aspettare sino a qualche settimana fa, si giocherà il tanto atteso derby d’Italia tra Juventus ed Inter, match che a prescindere da tutto conserva fascino e rivalità storica tra le due società.

Le formazioni UFFICIALI di Juventus-Inter

In attesa di conferma Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All.: Sarri. A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Rabiot, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain.

In attesa di conferma INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. All.: Conte. A disp.: Padelli, Berni, Godin, D’Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Gagliardini, Eriksen, Borja Valero, Asamoah, Sanchez, Esposito.

