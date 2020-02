Juventus-Inter spostata al 13 maggio, la finale di Coppa Italia slitta al 20. Che fine fa Inter-Sampdoria?

Ha scaturito numerose polemiche la scelta della Lega di posticipare cinque partite al 13 maggio, tra cui quella programmata all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Difatti, soprattutto in termini di calendario, la situazione per la formazione nerazzurra si fa oltremodo critica. Con l’inserimento del match di recupero per il 13 maggio, è stata infatti automaticamente spostata la finale di Coppa Italia di una settimana, vale a dire al 20 maggio.

Quest’ultima data, però, era stata prevista per il recupero di Inter-Sampdoria, gara rinviata nello scorso turno ed attualmente senza una collocazione certa all’interno del calendario. Considerando che il 24 maggio andrà in scena l’ultimo giornata di campionato, qualora il club nerazzurro dovesse andare avanti in tutte le competizioni, non avrebbe altre date disponibili nei prossimi infrasettimanali. Una scelta, quella presa dalla Lega, che nasconde sempre più incognite…

