Juventus-Inter, i bianconeri spingono per il rinvio: ecco perchè

Juventus-Inter rinviata. Uno scenario reale, un’ipotesi concreta, che potrebbe essere però solo sfiorata. Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, riporta i motivi del pressing bianconero, ma sviluppa anche le possibili conseguenze dell’ipotetico rinvio. Andrea Agnelli soprattutto, non vuole giocare a porte chiuse, senza tifosi. Anche e soprattutto perché ci sono 5 milioni potenziali di incasso in ballo per la sfida dello Stadium.

Ma nel caso in cui il big match fosse rinviato, anche altre cinque partite della 26ª giornata, programmate a porte chiuse, potrebbero slittare per non dare un’immagine sbiadita del nostro movimento calcistico. Stessa sorte sarebbe riservata anche a Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia e Parma-Spal. L’ipotesi rinvio con il passare delle ore ha perso forza. E’ stata valutata dal ministro dello Sport Spadafora, con la Lega che ha lavorato su un calendario alternativo. Che resterà in piedi sino all’ultimo, ma che sembra difficile da attuare.

