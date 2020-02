Juventus-Inter in chiaro? Si va verso il “no”, la Lega Serie A ha le mani legate

“Il governo faccia un decreto ad hoc”, così invocava il Codacons, un decreto che molto probabilmente non arriverà mai. Come riporta Calcio e Finanza, sembra sempre più difficile l’ipotesi di vedere Juventus-Inter in chiaro, sulla tv. Sky aveva dato disponibilità a mandare in onda il derby d’Italia per via dell’emergenza Coronavirus, motivo per cui il match si giocherà a porte chiuse.

La trasmissione in chiaro, però, non sarebbe possibile, a meno che non si volesse derogare a una legge dello Stato. La legge Melandri infatti, che disciplina la commercializzazione dei diritti televisivi del calcio, non prevede alcun diritto di trasmissione in chiaro. Il ministro dello sport Spadafora aveva detto nelle scorse ore “Sono decisioni che deve prendere la Lega. Non entro in scelte autonome del mondo del calcio. Quello che abbiamo disposto è la necessità di salvaguardare la salute”

Purtroppo la Lega avrebbe le “mani legate” in questo senso. Inutile quindi la proposta di Sky, a cui si è accodata la Rai e anche Mediaset, che aveva dato disponibilità alla Lega di mandare in onda il match su Canale 5. L’unica strada che potrebbe permettere di far vedere liberamente Juventus-Inter, sarebbe quella di un intervento legislativo, ipotesi, come detto, sempre più lontana.



