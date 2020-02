Juventus-Inter in chiaro, pochissime chance. La Gazzetta spiega: “Colpa della Legge Melandri”

Le possibilità di vedere Juventus-Inter in chiaro si riducono fino a rasentare lo zero. La ‘colpa’ di questo scenario, spiega La Gazzetta dello Sport, è da attribuire alla Legge Melandri. Quest’ultima, infatti, non permette il bando del diritto di chiaro, così come il “preferire” un operatore ad altri. Fattore che rappresenterebbe un problema, dato che sia TV8 che la Rai e Mediaset si sarebbero mostrate disponibili a trasmetterla.

Juve-Inter in chiaro, ci sono possibilità?

Per permettere la realizzazione di questo scenario, spiega il quotidiano, servirebbe un decreto ad hoc, come invocato dal Codacons. Decreto che per ora non è arrivato, e pare non arriverà: nessuno, infatti, sembra volersi prendere questa responsabilità in autonomia. In merito, conclude la Rosea, potrebbe pronunciarsi anche l’Antitrust, ma i tempi sono strettissimi ed anche in questo senso trapela pessimismo.

