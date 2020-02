Juventus-Inter in chiaro, Sky apre all’ipotesi TV8. La Rai precisa: “Disponibili anche noi”

Mentre continua, incessante, il lavoro delle autorità per provare ad arginare il contagio di Coronavirus, le figure competenti stanno analizzando la situazione per capire come proseguire con il campionato italiano. Manca solo l’ufficialità per confermare che le gare del prossimo turno di Serie A vengano giocate a porte chiuse, comprendendo anche il big match tra Juventus ed Inter, in programma domenica sera.

Juve-Inter in chiaro, spunta la proposta Rai

A questo proposito, nelle ultime ore è circolata l’ipotesi di un accordo, da parte delle televisioni, col quale trasmettere la partita in chiaro, così da permettere a tutti – compresi coloro che erano intenzionati a recarsi allo stadio – di vederla. In questo senso, Sky avrebbe dato la sua disponibilità a procedere in questo modo, inserendola nella programmazione in chiaro del canale TV8.

In questi minuti poi, come si apprende dall’Ansa, anche la Rai avrebbe dato la sua disponibilità, facendo leva sull’enorme diffusione dei propri canali. “I nostri canali sono fruibili dal 99,87% dei cittadini italiani”, ha spiegato la TV pubblica, motivo per cui assegnare alla Rai la gara sarebbe in “Tutela dell’interesse pubblico e della massima diffusione delle stesse gare”.

