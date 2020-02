Juventus-Inter, due ipotesi in piedi: dalle porte chiuse allo spostamento in altro stadio

Risulta quasi difficile fare ipotesi in questo momento, considerato che si tratta di una situazione in divenire legata alla diffusione capillare di un virus destinato ad aumentare nel numero dei contagi nelle prossime ore. Appesa a questo svolgimento dei fatti vi è senza dubbio la Lega Serie A, la quale sta cercando di misurare giorno dopo giorno quale sarà il termometro della situazione per capire come intervenire in virtù di un campionato che rischia seriamente di essere compromesso.

A maggior ragione la prossima giornata, che ha in programma il derby d’Italia tra Juventus e Inter, resta particolarmente in bilico. Le parole del presidente del consiglio Giuseppe Conte pronunciate ieri sera hanno lasciata aperta la possibilità di un altro rinvio, anche se in termini di calendario sarebbe poi complicatissimo da recuperare. Per questo motivo, come scritto stamattina su La Gazzetta dello Sport, per il prossimo turno si stanno aprendo diverse ipotesi pur di non fermare il campionato

Se il Decreto del Governo dovesse essere valido per sette giorni, a Torino – ad esempio si andrebbe verso 90 minuti senza tifosi. Uno Stadium silenzioso, a porte chiuse, per il giorno più importante e più strano dell’anno. Altra idea è che la Juventus in quel caso potrebbe pure decidere di giocare altrove, di chiedere lo spostamento in un altro stadio, in una città non coinvolta dalle problematiche del coronavirus. Opzione, però, molto complessa.

