VIDEO – Juventus-Inter, la carica dei tifosi: in 500 fuori dalla Pinetina a incitare la squadra

Hanno appoggiato gli undici in campo per tutta la stagione, lo hanno fatto anche questa volta. Alla vigilia di Juventus-Inter, mentre all’interno della Pinetina ci si prepara per la partenza in direzione Torino, al di fuori 500 tifosi nerazzurri hanno incoraggiato la squadra con cori e incitamenti per tutti.

Non potendolo fare domani allo stadio, partita che inizierà a 20.45 in uno Stadium a porte chiuse, i tifosi hanno voluto caricare la squadra con bandiere e sciarpe. Un gesto molto importante in vista di un match importantissimo, l’Inter sta partendo alla volta di Torino, con la giusta carica e con le giuste motivazioni, quelle trasmesse dai suoi tifosi.