Juventus-Inter, la top 11 per valori di mercato: LuLa protagonista, i bianconeri rispondono a centrocampo

Si giocherà in un clima surreale. Con l’Italia paralizzata per l’emergenza Coronavirus, con l’allarme destinato ad espandersi a macchia d’olio e con la paura ed il timore che stanno pian piano sostituendo il tifo. Ma si giocherà. Questa sera allo Stadium Juventus e Inter proveranno a contendersi una fetta di scudetto, Lazio permettendo, ma sempre con l’interrogativo di un campionato che rischia di fermarsi da un giorno all’altro in una situazione decisamente drammatica.

Provando a riannodare i fili del campo e dei protagonisti in campo questa sera, la redazione di Passioneinter.com ha scelto di costruire la top 11 per valori di mercato di Juventus e Inter, provando così a costruire la formazione più cara tra bianconeri e nerazzurri. Diamo un’occhiata ai numeri che la Vecchia Signora e la Beneamata riescono ad offrire dal punto di vista del mercato, in un testa a testa che si preannuncia ricco di colpi di scena.

I PORTIERI

Lotta senza storia tra i pali di Juventus e Inter. Protagonista indiscusso del confronto tra i portieri è Wojciech Szczesny, numero uno dei bianconeri, valutato ben 40 milioni di euro secondo Transfermarkt. Contro di lui i guantoni di Samir Handanovic, ancora in attesa del rientro dall’infortunio: lo sloveno “costa” 6 milioni di euro, ma nel confronto contano anche i 35 anni del portiere interista contro i 29 dello juventino. Battaglia a suon di migliaia di euro invece tra le riserve: 1 milione per Buffon, 800 mila euro per Padelli, 500 mila per Pinsoglio, terzo dei bianconeri e 100 mila invece per il nerazzurro Berni.

I DIFENSORI

Nel reparto arretrato di Juventus e Inter spicca per valori di mercato il cartellino di Matthijs de Ligt. Il centrale, acquistato quest’estate dall’Ajax, viene valutato infatti 75 milioni di euro dal portale Transfermarkt. Alle sue spalle, ad inseguire l’olandese ci sono due nerazzurri tra i protagonisti con i colori della Beneamata. Uno è Stefan de Vrij, connazionale di de Ligt. L’altro invece è Milan Skriniar, slovacco e ricercato da diversi club europei, complice anche il suo rendimento complessivo con i colori interisti. 60 milioni per i due protagonisti nella retroguardia difensiva di Antonio Conte, con il brasiliano Alex Sandro che insegue i centrali grazie ai suoi 50 milioni di cartellino. Altro difensore, protagonista di una crescita esponenziale nello scacchiere del tecnico interista, è invece Alessandro Bastoni: 35 milioni il prezzo dell’ex Parma, inseguito da Demiral con 30 milioni. Gli altri, in ordine decrescente per valore di mercato, sono: Bonucci (25 milioni), Danilo (20 milioni), Rugani (15 milioni), D’Ambrosio (13 milioni), De Sciglio (12 milioni), Godin (10 milioni), Chiellini (5 milioni) e Ranocchia (3 milioni).

I CENTROCAMPISTI

Testa a testa a suon di numeri ed applausi invece a centrocampo, con Juventus e Inter pronte a darsi battaglia nella zona più calda dello Stadium. Stravince il confronto per valori di mercato Christian Eriksen, nuovo acquisto dei nerazzurri sbarcato a Milano nel mercato di gennaio. 85 milioni di euro per il talento ex Tottenham, primo per valori di mercato e seguito a ruota da Miralem Pjanic che “costa” secondo Transfermarkt 65 milioni di euro. A cinque milioni di distanza invece Marcelo Brozovic, terzo a quota 60, con Rodrigo Bentancur che insegue invece a quota 50 milioni. 45 per il nerazzurro Nicolò Barella, dieci in più rispetto ad Aaron Ramsey, il bianconero che costa 35 milioni, seguito dai 32 di Adrien Rabiot. Contraddistinto da un periodo un po’ opaco invece Stefano Sensi che oggi vale 30 milioni dopo il grande exploit di inizio stagione con la casacca della Beneamata. Macchia nerazzurra che si espande con Matias Vecino (23 milioni) e Roberto Gagliardini (15 milioni). Primo juventino è Blaise Matuidi con 13 milioni, uno in più di Cristiano Biraghi con 12 e con via via tutti gli altri protagonisti nerazzurri e bianconeri.

GLI ATTACCANTI

Le stelle del reparto avanzato tra Juventus e Inter si sfideranno questa sera in uno Stadium vuoto e surreale. La battaglia tra i valori di mercato però è vinta da Paulo Dybala, padrone indiscusso tra gli attaccanti grazie ai suoi 90 milioni. Insegue la coppia interista formata da Romelu Lukaku con 85 milioni e da Lautaro Martinez, terzo con 80 milioni di euro. 5 in più per l’argentino rispetto a Cristiano Ronaldo. La stella portoghese costa infatti, secondo Transfermarkt, 75 milioni di euro, in calo rispetto agli ultimi mesi. Distacco importante rispetto agli altri giocatori offensivi: 35 milioni per Bernardeschi, 32 invece per Higuain, con Douglas Costa che a quota 30 completa il poker bianconero. Alexis Sanchez costa invece 20 milioni di euro, il doppio rispetto al cartellino di Esposito che chiude il reparto offensivo dei nerazzurri. L’ultimo tra i protagonisti dell’attacco di Juventus e Inter è Juan Cuadrado, esterno a tutta fascia e recentemente rispolverato come ala da Sarri che chiude i confronti con i suoi 18 milioni.

Questa, nel dettaglio, la situazione dei valori di mercato di Juventus e Inter:

JUVENTUS: 775,50 milioni di euro

INTER: 685,40 milioni di euro

TOP 11 DI JUVENTUS-INTER: Szczesny; de Ligt, de Vrij, Skriniar; Eriksen, Pjanic, Brozovic, Bentancur; Dybala, Lukaku, Lautaro



