Juventus-Inter, le formazioni UFFICIALI: Vecino in campo, fuori Eriksen. La scelta di Conte in difesa

Torna per la prima volta da avversario Antonio Conte nello stadio in cui al timone della Juventus vinse tre scudetti di fila dando vita ad un ciclo lunghissimo dei bianconeri in Serie A. Chiaramente, in virtù della chiusura delle porte per l’Allianz Stadium a causa dell’emergenza coronavirus, non vi sarà alcun tipo di accoglienza ostativa nei confronti dell’allenatore dell’Inter il quale, piuttosto, cercherà una sorta di rivincita contro il suo ex club. Una partita dal sapore di scudetto, in attesa comunque di capire se la Serie A sarà soggetta a sospensione nel corso dei prossimi giorni. Vediamo nel frattempo le formazioni ufficiali appena comunicate dai due tecnici:

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 8 Ramsey, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 21 Higuain, 7 Cristiano Ronaldo.

A disposizione: 31 Pinsoglio, 77 Buffon, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 5 Pjanic, 6 Khedira, 10 Dybala, 13 Danilo, 24 Rugani, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Meli, Carbone.

Quarto Uomo: Maresca.

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Paganessi.

