Juventus-Inter, le probabili formazioni: Bastoni più di Godin, Vecino scalza Eriksen. Sarri rinuncia a Chiellini?

Adesso che ufficialmente è stato comunicato con certezza il recupero del 26esimo turno per l’imminente fine settimana, ecco che per qualche ora l’attenzione può tornare alle vicende del campo. Domenica sera, in un deserto Allianz Stadium, si giocherà infatti il derby d’Italia Juventus-Inter, sfida d’alta classifica che a questo punto della stagione non si portava dietro così tanta importanza ormai da anni. Da una parte le speranze bianconere di non perdere quota rispetto alla Lazio, dall’altra la tenacia nerazzurra che non può assolutamente concedersi una sconfitta che in termini di classifica sarebbe disastrosa. Andiamo dunque a vedere le possibili scelte che faranno per domenica sera Maurizio Sarri e Antonio Conte, secondo le ultime del Corriere dello Sport.

JUVENTUS-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Sczcesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

