Juventus-Inter, le probabili formazioni: prende quota l’ipotesi D’Ambrosio. Eriksen in panchina

Niente Godin, né Bastoni. Antonio Conte studia la sua Inter anti-Juventus, ed ai giganti Skriniar e De Vrij, pensa di affiancare Danilo D’Ambrosio. Dopo aver disputato una buona partita in Europa League contro il Ludogorets, infatti, la soluzione rappresentata dall’italiano ha una duplice utilità. Da un lato permette di schierare un centrale bravo a difendere ma anche in fase di impostazione (cosa che garantisce Bastoni, ma non Godin), ma soprattutto, in caso di variazione tattica, permette di passare ad una difesa a quattro schierandolo come terzino.

Juve-Inter, le scelte

A centrocampo, invece, dopo due titolarità consecutive prende sempre più piede una nuova panchina per Christian Eriksen. In mezzo, infatti, ai lati di Brozovic è prevista la coppia composta da Nicolò Barella e Matias Vecino che, nonostante la crescita del danese, appare ancora più inserito negli schemi, non fosse altro che lavora con la squadra fin dall’estate. In porta, infine, dovrebbe rientrare Handanovic.

Juve-Inter, le probabili formazioni

Ecco qui di seguito le probabili formazioni del match:

Juventus (4-3-3): Sczcesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!