La Stampa – Juventus-Inter slitta a lunedì? L’ipotesi è poco percorribile: ecco perché

Diario di navigazione: si procede a vista nella marea da allarme Coronavirus. Il Paese è bloccato, mentre il calcio – almeno per quanto riguarda le partite – si sta sbloccando solo in parte: ieri Napoli–Barcellona è stata vista da 44.388 spettatori al San Paolo, incuranti del morbo che imperversa sull’Italia, ma a partire da domani – data di Inter–Ludogorets – tutti gli stadi saranno blindati agli spettatori. Tra questi, rientra anche l’Allianz Stadium di Torino, dove domenica prossima si giocherà Juventus-Inter che dovrebbe disputarsi a porte chiuse, anche se non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali e – curiosità – la Juventus sta continuando a vendere biglietti per la partita.

Intanto, l’edizione odierna de La Stampa suggerisce che – oltre alla disputa della gara a porte chiuse con la possibilità, questa ormai tramontata, di trasmettere la partita in chiaro – potrebbe farsi strada anche l’ipotesi di giocare la partita lunedì 2 marzo, facendola slittare di un giorno, quando – in teoria – sarà possibile aprire lo stadio al pubblico: i provvedimenti presi dalla Regione Piemonte per il virus, infatti, scadono il 29 febbraio, mentre quelli del Governo l’1 marzo. C’è un problema, però: a parte il fatto che il Piemonte potrebbe estendere anche alla prossima settimana le misure anti-virus, c’è il fatto che sia Juventus che Inter, mercoledì e giovedì, saranno impegnate in Coppa Italia: rinviare a lunedì il derby d’Italia comporterebbe un ingolfamento del calendario che tutti vorrebbero evitare. Ed è per questo che, la suddetta ipotesi, con tutta probabilità, è destinata a rimanere tale.

