Juventus-Inter, Malagò: “Situazione non semplice, è un problema lo stadio vuoto in una partita del genere”

Il prossimo derby d’Italia tra Inter e Juventus che si disputerà domenica alle ore 20:45, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus sarà il primo della storia a porte chiuse. Su questo argomento è intervenuto ai microfoni di La7 il presidente del Coni Giovanni Malagò. Ecco le sue parole: “Chi deve decidere, chi ha la responsabilità di portare avanti un certo tipo di valutazioni, sta in una situazione oggettivamente non semplice. Tutto quanto quello che si è fatto lo si è fatto per avere una scadenza temporale certa, più possibile immediata, per riprogrammare e partire. Ma siccome la dinamica della data certa non la sa nessuno, si pensa che in un periodo di tempo relativamente corto si possa circoscrivere. Considerata la cassa di risonanza di un evento come questo, con 170 Paesi collegati, capiamo di cosa parliamo: è difficile dire che non ci sono certi problemi quando poi non riesci a mandare la gente allo stadio”.

