Juventus-Inter, Mazzola va controtendenza: “Rinvio? Decisione giusta. È una partita troppo importante, deve essere tutto apposto”

Erano cinque le gare che si sarebbero disputate a porte chiuse, oggi è arrivata la notizia che invece nessuna di queste si giocherà. Il rinvio di Juventus-Inter è la notizia del giorno, verrà recuperata insieme alle altre quattro il 13 maggio. Una decisione, come dichiarato dal ministro dello Sport Spadafora, “presa per evitare la disputa delle gare in stadi vuoti e senza pubblico”.

Polemiche che ovviamente non hanno tardato ad arrivare, da Lecce fino all’AD dei nerazzurri Marotta, che sostiene la tesi di un rinvio del tutto evitabile. Raggiunto dai microfoni di Calciomercato.it, anche Sandro Mazzola, storica bandiera interista, si è espresso a riguardo, andando decisamente controtendenza: “In linea di massima credo che il rinvio sia una decisione giusta. Juventus-Inter è una partita di una tale importanza per la quale dev’essere tutto a posto, per farla disputare nelle migliori condizioni possibili”.



