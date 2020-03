Juventus-Inter non finisce mai: Courtois si allontana da Madrid, sfida di mercato in vista?

Dal campo al mercato, Juventus-Inter si gioca sempre, in ogni dove. Entrambe le compagini, eterne rivali della nostra Serie A, starebbero cercando un rinforzo tra i pali. Come riporta Calciomercato.it, l’Inter è da tempo alla ricerca di un valido erede di Handanovic, con Marotta e Ausilio che starebbero sondando il mercato italiano e straniero in merito.

Non solo i nerazzurri però, anche la Signora starebbe pensando al sostituto di Szczęsny e oltre a Gigio Donnarumma, anche David De Gea è costantemente accostato alla squadra di Sarri. L’assist per le due squadre italiane potrebbero però arrivare dalla Spagna: nei prossimi mesi infatti, potrebbe arrivare una grande occasione dal Real Madrid che avrebbe in programma una nuova offerta per De Gea, portiere del Manchester United valutato circa 80 milioni di euro.

Con il suo eventuale approdo a Madrid, quindi, si libererebbe il posto di Courtois, uno dei più forti portieri del panorama mondiale a rapporto con l’età. Ecco che Marotta potrebbe spingere verso Milano Il portiere belga classe 1992, che del resto, sarebbe in grado di non far rimpiangere l’attuale capitano dell‘Inter, verso il 36esimo anno di età. Nella stagione in corso, Courtois ha totalizzato 31 presenze subendo 24 reti, ma nonostante il suo grande talento, a Madrid non sono contenti. La domanda quindi è lecita, lo saranno Inter o Juve?

