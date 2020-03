Juventus-Inter, Paolo Rossi: “L’Inter ha dimostrato di essere all’altezza, Conte ha portato la sua grinta”

Domani sera alle 20:45 andrà in scena il derby d’Italia tra Juventus ed Inter che potrà significare molto anche in termini di scudetto. Oltre ad essere una gara molto sentita dalle tifoserie, quest’anno vale molto anche per la classifica e dunque avrà un doppio significato.

Intervistato ai microfoni di Dribbling l’ex bianconero Paolo Rossi ha analizzato il match: “Porte chiuse? Ci perderà un pochino la Juventus perché gioca in casa. Sarri? Modificare un po’ le caratteristiche a seconda dei giocatori non è facile, significherebbe a qualcosa a Ronaldo, a Dybala, a giocatori che in qualche modo hanno consolidato quelle caratteristiche. Credo che partiranno alla pari, perché con l’arrivo di Conte l’Inter ha dimostrato di essere all’altezza. Sono cambiate molte e possiamo considerarla una squadra a 360°. E’ una squadra che non molla mai, ed è una delle caratteristiche di Conte che ha trasmesso alla squadra. Un allenatore così fa la differenza”.



