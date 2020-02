Juventus-Inter, parla Cristiano Ronaldo: “Sarà grande partita come il Clasico. Loro grande squadra ed ottimo allenatore”

Dopo i rispettivi impegni europei, che hanno visto i primi sconfitti col Lione e i secondi battere il Ludogorets, si avvicina a gambe levate il big match Scudetto tra Juventus ed Inter. Il derby d’Italia, che già per storia e rivalità è una gara molto sentita da entrambe le tifoserie, diventa anche terreno di battaglia per un trofeo, dato che entrambe le squadre, ad oggi, sono in corsa per il primo posto in Serie A.

Ai microfoni di Sky, Cristiano Ronaldo ha parlato della gara, presentandola: ecco le sue parole.

CHAMPIONS LEAGUE – “Queste cose possono accadere, anche se ovviamente non siamo contenti della sconfitta contro il Lione. Questo però in Champions può succedere, le gare sono tutte difficili. Abbiamo il ritorno e siamo fiduciosi di ribaltare il risultato. La nostra priorità è vincere tutte le partite, poi penseremo alla Champions. Ritorno? Speriamo di giocare in casa davanti ai nostri tifosi… . E tutto può succedere: non vedo l’ora e sono convinto che passeremo il turno. Se abbiamo paura di andare fuori? No, nessuna: siamo rilassati e concentrati, la Champions è la competizione più difficile che esiste”.

INTER – “Sarà una grande partita, del livello di Barcellona-Real che giocano allo stesso orario. È bello sfidare squadre come Inter, Milan, Lazio: sono le partite che ai giocatori piace affrontare. Domenica sfidiamo un grande team e un grande allenatore. Siamo tristi che non ci saranno i nostri tifosi, sarà strano vivere una partita di questo livello a porte chiuse, ma la salute resta la cosa più importante e dobbiamo rispettarla”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!