Paula Zanetti attacca la Lega: “Incredibile gestione, sempre la stessa storia”

Continua a far discutere in casa nerazzurra il rinvio di Juventus-Inter, che si sarebbe dovuta giocare questa sera a porte chiuse. Anche Paula Zanetti, moglie del vicepresidente nerazzurro, attraverso il suo account Instagram ha attaccato la Lega per la gestione del match: “Incredibile gestione della Lega. Troppo evidente e senza senso, la Uefa si a Milano e la Lega decide che no a Torino? E poi… Già deciso questo rinvio e no quello precedente?!?! Sempre la stessa storia… #Dejavu”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!