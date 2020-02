Verso Juventus-Inter, lavoro individuale per Rabiot: ecco il motivo

Piccolo guaio a centrocampo per la Juventus che in vista del match di domenica sera contro l’Inter potrebbe perdere une pedina a sulla mediana. Si tratta di Adrien Rabiot, uscito malconcio dalla sfida persa in Champions League contro il Lione a causa di una leggera contusione al calcagno del piede sinistro. Quest’oggi, come comunicato dal club bianconero, l’ex Paris Saint Germain ha svolto un lavoro individuale rispetto al resto del gruppo.

Questa la nota ufficiale della Juventus: “Quest’oggi, alla Continassa, i ragazzi di mister Sarri si sono concentrati su lavoro tecnico, possesso palla e conclusioni. Rabiot ha svolto lavoro individuale a causa di una leggera contusione al calcagno del piede sinistro rimediata durante la partita di Lione”.

