Juventus-Inter rinviata? “Bisogna tutelare l’immagine e il prodotto offerto dalla Serie A”

Un sabato folle, per certi versi surreale: Dal Pino e la Lega Serie A hanno deciso di rinviare Juventus-Inter e le altre 4 partite della 26esima giornata. Ma perchè? La Lega ha spiegato che nella sua decisione ha pesato moltissimo il possibile danno d’immagine. Tutti sono d’accordo che mandare in scena il “classico italiano”, per di più determinante nella lotta scudetto, con la spettrale cornice delle tribune vuote sarebbe stato devastante per il calcio italiano, sarebbero state infatti 202 le emittenti collegate.

La Lega giustifica il tempismo surreale della decisione con il fatto che solo venerdì pomeriggio era arrivata l’ufficialità delle porte chiuse, dopo che, da mercoledì a giovedì, si era respirato ottimismo per le porte aperte, anche alla luce delle dichiarazioni dei politici che parlavano di imminente ritorno alla normalità. Il brusco dietrofront ha richiuso le porte venerdì e, a quel punto, fatto scattare la

riunione di sabato mattina e la decisione del rinvio. Decisione che, forse, era la più logica fin dall’inizio e che, se presa qualche giorno prima, avrebbe risparmiato balletti e dietrologie.

Ma chi ha deciso i rinvii? Andrea Agnelli? La Juventus ha sempre detto che si rimetteva alle decisioni della politica in nome della salvaguardia della salute nazionale, ma certamente non era a favore delle porte chiuse. Per il rinvio, come riporta Tuttosport, si stava esprimendo in modo piuttosto pressante anche il Milan, che doveva giocare contro il Genoa a porte chiuse e aveva preso la rincorsa da giovedì, chiedendo di giocare in un’altra data.



