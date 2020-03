Juventus-Inter rinviata, i tifosi non ci stanno. E sul web nasce la petizione “Ritiriamo la squadra”

Le reazioni relative al rinvio di Juventus-Inter raccolte sul web sono state durissime. Insieme ai tanti tifosi furiosi per la decisione in vista del big match dello Stadium si è espresso in maniera furiosa anche Beppe Marotta che ha parlato di campionato falsato. Poche ore fa i supporters interisti hanno però scelto di protestare in una maniera particolare: dando vita ad una vera e propria petizione sul web.

“L’Inter ritiri la squadra da questo Campionato falsato” è il titolo della raccolta firme virtuale lanciata sul sito change.org da un gruppo di tifosi nerazzurri. In poche ore, la petizione è riuscita a raccogliere già oltre mille adesioni, con il primo traguardo fissato a 1500 raggiungibile ormai in pochi minuti. Una protesta particolare nata online: “La decisione è infatti inspiegabile nelle sue motivazioni – si legge sul sito – oltre che nelle sue tempistiche, e alla luce dell’effetto nefasto che avrà sui calendari della Serie A”. Una decisione quella della Lega che ha scatenato l’ira di tantissimi appassionati, sempre più delusi da un sistema calcistico che sembra aver perso la rotta fissata negli ultimi anni.



