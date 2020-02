Juventus-Inter, un girone dopo Sensi è ancora ai box: che calvario gli ultimi 5 mesi!

Era stato l’acquisto più esplosivo e redditizio dei primi mesi, Stefano Sensi, salvo poi farsi male al 37′ di Inter-Juventus e dar vita ad un calvario che ha compromesso notevolmente la sua stagione. Arrivato quasi in sordina, l’ex Sassuolo aveva dato l’impressione nelle prime gare di essere la chiave del gioco nerazzurro, riuscendo a velocizzare nettamente la manovra e assumere un ruolo importante anche in fase realizzativa, siglando 3 reti in 7 partite di campionato.

Dopo un girone, Sensi ha affrontato numerosi infortuni ed attualmente si ritrova ancora ai box per via dell’infrazione allo scafoide rimediata lo scorso 14 febbraio in allenamento. Un lunghissimo calvario, insomma, confermato dalle presenze col contagocce degli ultimi mesi. Dopo il primo stop di ottobre, infatti, il centrocampista nerazzurro è sceso in campo altre 8 volte considerando tutte le competizioni, ma solamente 5 dal primo minuto e con un rendimento deludente. Con il rinvio di Juventus-Inter al 13 maggio, quantomeno, avrà l’opportunità di potersi riprendere dall’ultimo infortunio e rientrare già dopo il match di Coppa Italia con il Napoli.

