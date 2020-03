Juventus-Inter, si gioca lunedì con i soli tifosi juventini: Marotta irritato e spunta l’ipotesi porte chiuse

Non sembra trovar pace il caos scatenato in Serie A in merito al problema dei rinvii e dello slittamento del calendario. Steven Zhang e la Lega ancora in lotta, come raccontato da Repubblica.it, per la data in cui far cadere il match tra i nerazzurri e la Juventus, in programma allo Stadium molto probabilmente il prossimo 9 marzo. I vertici del calcio italiano hanno infatti scelto di recuperare la gara lunedì e domani lo ratificheranno all’assemblea. Sassuolo e Spal fino a ieri sembravano condividere la posizione dell’Inter, contraria rispetto a quanto deciso dalla Lega, ma nella giornata di domani sposeranno la maggioranza dei club, lasciando sola la Beneamata nella sua battaglia.

Calendario destinato dunque a slittare di una giornata, con le gare della 26esima in programma tra sabato 7 e lunedì 9 marzo. Al match dello Stadium, secondo il portale online, potranno assistere solo i tifosi juventini ma, nel caso in cui il Governo dovesse optare per le porte chiuse, nessuno farà opposizione. Il cruccio dei nerazzurri riguarda però Inter-Sampdoria: la sfida non ha ancora una data in calendario e Marotta intende recuperare prima il match con i blucerchiati. Guerra aperta da parte della Beneamata nei confronti della Lega: clima sempre più torrido ed un futuro tutto da scrivere.



