Juventus-Inter si giocherà domenica sera: attesa per l’ufficialità

Dovremmo essere arrivati ad una soluzione finale e possiamo dire finalmente. Il campionato di Serie A, nonostante l’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia, va avanti e lo farà a porte chiuse. Il consiglio di Lega stamattina, insieme al Governo, ha deciso di procedere alle manifestazioni sportive senza pubblico e dunque le gare rinviate la scorsa settimana verranno recuperato in questo weekend.

In particolare dunque Juventus-Inter si giocherà domenica sera alle 20:45 a Torino. L’ufficialità non è ancora arrivata ma essendo stata rinviata anche la gara di Coppa Italia l’8 marzo è la data indicata per il recupero. I nerazzurri avevano chiesto di giocare prima la sfida contro la Sampdoria ma – come riporta il Corriere delo Sport – si è dovuta arrendere alla maggioranza dei 19 club favorevoli al calendario proposto dalla Lega.

Nel weekend saranno dunque recuperate le 6 partite precedenti ed il calendario slitterà così di una settimana.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!