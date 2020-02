Juventus-Inter, Trevisani: “L’Inter sarà elettrica, fossi in Sarri mi preoccuperei. Sull’Europa League…”

Mancano poco meno di 48 ore al fischio d’inizio di Juventus-Inter, l’attesissimo derby d’Italia che potrebbe valere il primato in Serie A. Intervenuto negli studi di SkySport, il noto telecronista sportivo Riccardo Trevisani ha detto la sua sul match: “Immagino che Conte vivrà la partita in maniera totale a livello emozionale. Secondo me, questa elettricità la vedremo in campo nell’Inter e se fossi in Sarri non sarei molto tranquillo”.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – “All’Inter poteva andare meglio, il Getafe è una squadra tostissima, che gioca con molta grinta e che prende un sacco di cartellini gialli. Servirà una sforzo molto superiore rispetto a quello prodotto nei sedicesimi di finale. La squadra che nel complesso ha rosa e allenatore migliori è l’Inter. Poi c’è lo United, anche se non ho mai la sensazione che possa strappare e dominare le partite. Credo l’Inter sia la favorita. Se dovesse perdere contro la Juventus arriverebbe a giocare con una testa diversa contro il Getafe. Altrimenti sarebbe tutto diverso. Non mi preoccupa il valore tecnico, perché sono convinto che le ‘riserve’ dell’Inter siano più forti del Getafe, ma l’atteggiamento. Ho paura che il fatto che Conte sia più settato sul campionato possa influire sull’atteggiamento della squadra“.

