Non è solo un big match, Juventus-Inter è anche la sfida che si gioca sui social a colpi di storie Instagram e selfie. Protagoniste? Le wags bianconere e nerazzurre che, nonostante la sfida sia a porte chiuse, sono pronte ad infiammarla con scatti che fanno impazzire i follower e il sostegno ai loro compagni che scenderanno in campo. Da Lady Lautaro a Lady Ronaldo, passando per Lady De Vrij e Lady De Ligt, ecco la top 10 delle wags di Juventus-Inter.

Scheda 1 di 11