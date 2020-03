Juventus-Intrer, è Handanovic il migliore in campo per i quotidiani: “Rientro provvidenziale”

E’ un rientro negativo dal punto di vista del risultato (l’Inter esce sconfitta dall’Allianz Stadium contro la Juventus per 2 reti a 0), molto positivo invece per quanto riguarda la sua prestazione: Samir Handanovic è mancato come il pane a questa squadra, sia per le sue parate decisive, sia per il carisma quando è sul terreno di gioco.

Ieri nel big match di Torino infatti secondo i quotidiani è stato il migliore in campo:

PASSIONEINTER.COM 7 – Subito decisivo in apertura di gara su De Ligt e Matuidi. La differenza con Padelli si nota in maniera evidente.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – Il portiere era fuori dal 29 gennaio. Reattivo all’inizio su De Ligt e si tuffa bene sul rasoterra di Matuidi. Freddo anche quando gioca di piede. Due gol da vicino.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – È un rientro provvidenziale. Le prime due parate su De Ligt e Ronaldo sono degne della sua classe, ma la perla della sua partita è un dribbling in area piccola su CR7: tecnica (con i piedi) e freddezza. Sui gol non può fare niente.

TUTTOSPORT 6 – Al rientro dopo oltre un mese, si oppone come può ai bianconeri: bravo sul colpo di testa di De Ligt, impotente sui gol.



